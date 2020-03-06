Варшава, , 22:12 — REGNUM Польская армия может пополнить свои арсеналы американскими противотанковыми ракетными комплексами (ПТРК) Javelin. Об этом стало известно после того, как 4 марта Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности Министерства обороны США (DSCA) официально уведомило Конгресс США о продаже Польше этого оружия.

Напомним, ранее поставка этих ПТРК Польше уже была одобрена Госдепом США в рамках программы «Иностранные военные продажи».

Польше продадут ракеты, прицельно-пусковые устройства и сопутствующее оборудование на сумму $100 млн.

Количество комплексов Javelin, которое будет поставлено Польше, не сообщается.

Однако известно, что ранее Варшава просила у Вашингтона 180 противотанковых управляемых ракет ПТРК Javelin и 79 пусковых установок для них, а также тренажеры базовой подготовки (BST), имитаторы ракет (Missile Simulation Rounds), блоки охлаждения батарей (BCU), инструмент и комплектующих для технического обслуживания этих комплексов.

В Вашингтоне уже заявили, что предоставление ПТРК Javelin Польше соответствует интересам национальной безопасности США.

Читайте ранее в этом сюжете: Дипломатический саммит НАТО состоится в первых числах апреля