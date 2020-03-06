Москва, , 15:22 — REGNUM Несколько новейших «умных» моделей телевизоров ZH8 линейки 8K представила компания Sony в России 5 марта, сообщает интернет-ресурс Ferra.ru.

Телевизоры обладают внушительными диагоналями 75 и 85 дюймов. Разрешение на таких экранах достигается в 7680×4320 пикселей. Для обработки изображения аппараты оснащены мощным процессором X1 Ultimate.

Компания наделила телевизоры новым, почти безрамочным дизайном. Для этого Sony пришлось применить целый ряд новых инженерных решений. Так, звук в телевизоре издают не обычные динамики, а сама рамка телевизора. А направление звуковых волн изменяется в зависимости от происходящего на экране.

Также на презентации была представлена и обновленная линейка 4К широкого модельного ряда на операционной системе Android TV.