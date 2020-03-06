Москва, , 15:20 — REGNUM Неустранимую уязвимость в чипах Intel, открывающую злоумышленникам доступ к данным пользователей, обнаружили специалисты компании Positive Technologies при исследованиях надежности процессоров. Отчет об обнаруженной уязвимости 5 марта опубликован на сайте Positive Technologies.

Как указывается в материале, злоумышленнику необходимо прямой доступ к оборудованию, чтобы воспользоваться уязвимостью. Однако факт кражи корневого ключа шифрования зафиксировать будет совершенно невозможно.

Так как досадный баг заключен непосредственно в подсистеме Intel CSME, антивирусные программы не смогут сопротивляться вирусам, которые могут появиться для использования этой уязвимости. Positive Technologies уточняет, что процессоры выше 10-й серии не содержат такой недоработки.

Напомним, модуль Intel CSME с 2008 года включается почти во все чипсеты Intel. Чип обладает независимым питанием, может независимо от процессора обращаться к памяти компьютера и даже когда компьютер выключен, может продолжать работать.