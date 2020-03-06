Эспоо, Финляндия, , 14:51 — REGNUM Соглашение о партнерстве для развития инфраструктуры 5G заключила компания Nokia с американским производителем компонентов Intel. Об этом сообщает пресс-служба Nokia.

Финская компания собирается применить микросхемы Intel в базовых станциях AirScale. Компании будут совместно расширять спектр доступных чипсетов ReefShark.

Также соглашение предусматривает совместную разработку интегральной схему ASIC для использования в оборудовании 5G. Кроме этого, Nokia воспользуется процессорами Intel Xeon Scalable в продвижении своего облачного проекта AirFrame.

В сообщении пресс-службы также говорится, что компании тесно сотрудничают в разработке нового процессора Atom P5900, который будет использоваться для базовых станций.