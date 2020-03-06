Сеул, , 14:44 — REGNUM Компания Genesis (принадлежит Hyundai Motor) обнародовала данные о дизайне и технических характеристиках обновлённого седана G80. Об этом сообщает пресс-служба южнокорейской марки.

Отмечается, что при создании экстерьера и интерьера новинки использовались такие же дизайнерские решения, как и у модели кроссовера GV80.

Рестайлинговое авто оснащено новыми фарами, разделённой на две части узкой линией и крупной фальшрадиаторной решёткой.

Внутри седана размещён массивный сенсорный экран информационно-развлекательной системы размером 14,5 дюймов, а также отделанная ясенем приборная панель.

Модель G80 будет создана на той же платформе, что и кроссовер GV80, а в качестве силового агрегата будет использоваться 2,5-литровый четырехцилиндровый двигатель или мотор V6 рабочим объёмом 3,5 л.

Пока информацию о стоимости и вариантах комплектаций обновлённого G80 не сообщается.

Ранее из-за выявленного у одного из сотрудников Hyundai заражения коронавирусом нового типа предприятие Hyundai Construction Equipment в южнокорейском городе Ульсан прервало свою работу.

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