Париж, , 12:08 — REGNUM Французский автопроизводитель Renault представил Duster нового поколения для авторынка Бразилии. Об этом сообщается на сайте Motor1.

Отмечается, что бразильский вариант авто сильно отличается от своей европейской версии.

Снаружи у автомобиля можно заметить модернизированный бампер. Остальные изменения экстерьера не очень значительны. А вот салон нового авто поменялся существенно. Там установлен новейший мультимедийный комплекс EasyLink с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Автопроизводители также изменили дизайн дефлекторов и установили новый руль.

Кроме того, специалисты компании провели модернизацию подвески, что позволило увеличить клиренс до 237 мм.

В моторной линейке машины будут доступны два агрегата. Мощность мотора базового варианта составит 118 л. с. Второй вариант агрегата работает на этаноле. Его производительность — 120 «лошадей». Оба двигателя могут сочетаться как с механической коробкой передач, так и с вариатором.

Ранее Renault представила концепт электромобиля Morphoz, который имеет опцию трансформации. Она позволяет использовать машину в двух режимах: городском City и шоссейном Travel.

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