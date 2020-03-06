Вашингтон, , 10:17 — REGNUM Американский производитель мотоциклов Harley-Davidson запатентовал в ЕС эмблему для экологически чистых мотоциклов. Соответствующий документ размещён на сайте Ведомства интеллектуальной собственности Европейского союза (EUIPO).

3 марта 2020 года в EUIPO появился новый товарный знак компании Harley-Davidson, с надписью: «электрические мотоциклы и конструкционные части для них; электрические мотоциклы и их конструктивные элементы».

Отмечается, что Harley-Davidson стал первым признанным производителем электромотоциклов.

Первым электрическим байком марки стал LiveWire. Однако он не стал хитом. Производство электрического мотоцикла даже приходилось останавливать из-за проблем с инфраструктурой зарядных станций.

Тем не менее производителя не остановили эти неудачи. В компании планируют к 2027 году выпустить 1 млн электробайков.

Напомним, к 2023 году в РФ планируют создать мобильное приложение, которое будет включать в себя карту с указанными на ней заправочными электростанциями. Интерактивная карта появится в рамках платформы «Автодата». Она станет доступна всем владельцам электрокаров.

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