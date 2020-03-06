Москва, , 08:32 — REGNUM Российский космонавт Андрей Борисенко вошёл в число кандидатов на полёт к Международной космической станции на новых пилотируемых кораблях США. Об этом сообщил начальник Центра подготовки космонавтов Герой России Павел Власов в интервью РИА Новости, опубликованном 6 марта.

«Уже есть группа российских космонавтов, предварительно отобранная для полетов на американских кораблях», — пояснил Власов.

Он добавил, что испытания кораблей Crew Dragon и Starliner могут затянуться. Американская сторона пока не убедила российских коллег в полной безопасности кораблей.

Как сообщало ИА REGNUM, после отказа США от транспортной системы Space Shuttle экипажи на МКС доставляют только российские корабли «Союз». Компания SpaceX разработала новый пилотируемый корабль Crew Dragon, а компания Boeing — корабль Starliner. Им ещё предстоит получить сертификацию НАСА для полётов к МКС.

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