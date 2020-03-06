Чэнду, Китай, , 02:43 — REGNUM Компания из провинции Сычуань на юго-западе Китая разработала трехмерную систему распознавания лиц, которая способно распознавать людей, даже если на них надета маска, сообщает агентство Синьхуа.

Компания Wisesoft совместно с командой исследователей Сычуаньского университета разработала систему, которая способна динамически анализировать трехмерные модели, в отличие от традиционных систем распознавания, опирающихся на двухмерные проекции. Благодаря этому она может распознавать людей, которые носят лицевые маски.

Точность определения системы составляет 98% на тысячу человек, носящих масок, сообщил сотрудник компании Люй Сюэбинь. По его словам, она способна собирать информацию о температуре тела человека и устанавливать их личность, в связи с чем отпадает необходимость личного контакта с медицинским персоналом.

Более 140 систем было установлено в госпиталях Чэнду, столицы провинции. Компания предложит еще 1000 таких систем в ближайшие два месяца.