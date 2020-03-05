Сеул, , 14:23 — REGNUM Южнокорейский автогигант Hyundai анонсировал выход на рынок субкомпактного кроссовера Hyundai Venue с силовым агрегатом от KIA Seltos. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Продажи нынешней версии модели начались в США и Индии в 2020 году. В Индии гамма моторов состоит из трёх агрегатов: 83-сильного «атмосферника» рабочим объёмом 1,2 л, 120-сильного турбированного двигателя объёмом 1 л и 1,4-литровый дизельного агрегата мощностью 90 л. с. В Соединённых Штатах модель продаётся с безальтернативным бензиновым мотором производительностью 115 л. с. объёмом 1,6 литра.

Под капот новой модификации Hyundai Venue установлен турбированный дизельный агрегат мощностью 100 л. с. рабочим объёмом 1,5 л от нового KIA Seltos.

На мировых авторынках новую модификацию кроссовера ожидают в самом ближайшем будущем.

Напомним, в феврале текущего года в РФ было реализовано 14 368 новых машин южнокорейской марки Hyundai. Это на 1% больше показателя прошлого года.

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