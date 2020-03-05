Берлин, , 14:08 — REGNUM Немецкое ателье Mansory провело модернизацию кроссовера Lamborghini Urus абсолютно синего цвета. Об этом сообщается на сайте Motor1.

В модели был изменён не только дизайн, но и доработан силовой агрегат. Теперь его производительность составляет 838 «лошадей».

Новинка имеет яркий синий цвет не только снаружи, но и в салоне. Тюнеры Mansory Venatus снабдили обновлённую модель более широкими крыльями по сравнению с базовым Urus, а также рядом дополнительных элементом из углеволокна.

«Обут» автомобиль в чёрные колесные диски размером 24 дюйма. Внутри новинка отделана синей кожей с элементами из алькантары и углеволокна.

Увеличить мощность кроссовера с 641 л. с. до 850 л. с. удалось благодаря установки нового блока управления мотора и высокопроизводительного каталитического преобразователя.

Стоимость креативной версии итальянского кроссовера автопроизводители пока не сообщают.

Ранее тюнеры из немецкого ателье Keyvany увеличили максимальную мощность Lamborghini Urus до 820 «лошадей».

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