Вашингтон, , 13:43 — REGNUM Несмотря на распространение в мире нового коронавируса COVID-2019 апрельский автосалон в Нью-Йорке организаторы отменять не станут. Об этом сообщается на сайте организаторов мероприятия.

Отмечается, что никаких изменений в графике проведения автошоу в связи с риском распространения коронавируса организаторами не обсуждалось. Это заявление было сделано после отмены автомобильной выставки в Женеве. Многим брендам пришлось представлять свои новинки в режиме онлайн.

Организаторы автосалона уверяют, что примут все необходимые меры для защиты посетителей от заражения коронавирусом. Так, в помещениях автосалона поставят 70 станций по очистке и дезинфекции воздуха и рук. Кроме того, на протяжении всех дней на мероприятии будут присутствовать медработники для мониторинга обстановки и оказания в случае необходимости посетителям помощи.

Ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ обсудил с лидерами парламентской оппозиции принятие законопроекта, который позволил бы объявить в стране чрезвычайное положение в связи с распространением коронавируса.

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