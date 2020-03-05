Токио, , 12:34 — REGNUM Японский автопроизводитель Toyota перенёс премьеру нового кроссовера, который построен на платформе GA-B, на несколько недель. Об этом сообщается на сайте SpeedMe.

Премьера новинки должна была пройти в рамках Женевского автомобильного салона, который был отменён из-за эпидемии нового коронавируса COVID-19. Многие автопроизводители, которые подавали заявки на участие в автошоу, все-таки решили провести премьеры своих новинок в онлайн режиме. В компании Toyota этого делать не стали.

Вполне возможно, что японский автопроизводитель создаст собственное мероприятие, на котором и будет представлено новое авто.

Ранее вице-президент подразделения Toyota в Европе Мэтт Харрисон заявил, что новый автомобиль будет не просто хэтчбеком Yaris с увеличенным клиренсом, а абсолютно новой машиной с уникальным экстерьером.

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