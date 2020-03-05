Токио, , 07:10 — REGNUM Военно-морским силам Японии 5 марта была передана 11-я дизель-электрическая ударная подводная лодка «Орю» класса «Сорю». Об этом сообщает агентство Kyodo.

Торжественная церемония передачи подлодки военным морякам состоялась на верфи корпорации Mitsubishi Heavy Industries в городе Кобе.

Субмарина проекта «Сорю» считается экспертами одной из лучших тяжёлых ударных неатомных подводных лодок в мире, первой из применяющих литийионные аккумуляторы, значительно увеличивающие автономность подводного хода. При водоизмещении около трёх тысяч тонн и длине 84 метра, корабль вооружён шестью торпедными аппаратами, которые также могут использоваться для запуска крылатых противокорабельных ракет Harpoon.

Всего японские силы самообороны располагают 22 подводными лодками, в том числе учебными. Весной ожидается передача ВМС очередной лодки этого проекта.

Как сообщало ИА REGNUM, Япония начала процесс научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) по созданию неатомных подводных лодок нового поколения. Новые субмарины должны будут заменить подводные лодки класса «Сорю», поступающие на вооружение с 2009 года. Головную лодку новой серии планируется спустить на воду в 2031 году.

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