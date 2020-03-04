Берлин, , 13:29 — REGNUM В отличие от модели ID.3, которая стала первым автомобилем компании Volkswagen, основанным на новой платформе MEB, ID.4 можно будет купить в Европе, Китае и США, заявил главный операционный директор бренда Volkswagen Ральф Брандштеттер на пресс-конференции.

«Как и ID.3, ID.4 также появится на рынке в качестве автомобиля с нейтральным уровнем выбросов углерода. Мы будем производить и продавать ID.4 в Европе, Китае и США», — сказал Брандштеттер.

ID.4 будет первоначально выпускаться с задним приводом, в то время как производство версии с электрическим полным приводом тоже планируется, но немного позже.

Высоковольтная аккумуляторная батарея расположена рядом с центром авто на днище. Такое расположение батареи позволяет создать оптимальную динамику движения, а также чрезвычайно сбалансированное распределение нагрузки на ось.

Напомним, в прошлом году в РФ было собрано 214 тыс. машин Volkswagen — это на 7% больше результата прошлого года.

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