Берлин, , 12:40 — REGNUM Немецкий автопроизводитель Audi представил в режиме онлайн обновлённый гибрид A3 с широким перечнем помощников. Об этом сообщает портал Pnzdrive.ru.

Основной особенностью модели является автопилотируемая система второго уровня. Она может управлять машиной на трассе при соблюдении скоростного режима до 210 км/ч.

Новинка стала габаритнее, комфортнее и экологичнее базовой версии.

В длину автомобиль подрос на 27 мм — до 4340 мм. Объём багажного отделения со сложенными задними сиденьями равен 1200 литров.

Автомобиль оснащён шумоизоляцией, информационно-развлекательным комплексом с экраном размером 10,25 дюйма и мультимедийным комплексом, управление которым осуществляется посредством голоса и жестикуляции.

Ранее стало известно, что компания Audi разрабатывает электрический компактный ситикар на платформе MEB Entry. Эта платформа предназначена для небольших аккумуляторов, способных обеспечить запас хода до 200 км.

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