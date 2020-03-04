Берлин, 4 марта 2020, 12:40 — REGNUM Немецкий автопроизводитель Audi представил в режиме онлайн обновлённый гибрид A3 с широким перечнем помощников. Об этом сообщает портал Pnzdrive.ru.
Основной особенностью модели является автопилотируемая система второго уровня. Она может управлять машиной на трассе при соблюдении скоростного режима до 210 км/ч.
Новинка стала габаритнее, комфортнее и экологичнее базовой версии.
В длину автомобиль подрос на 27 мм — до 4340 мм. Объём багажного отделения со сложенными задними сиденьями равен 1200 литров.
Автомобиль оснащён шумоизоляцией, информационно-развлекательным комплексом с экраном размером 10,25 дюйма и мультимедийным комплексом, управление которым осуществляется посредством голоса и жестикуляции.
Ранее стало известно, что компания Audi разрабатывает электрический компактный ситикар на платформе MEB Entry. Эта платформа предназначена для небольших аккумуляторов, способных обеспечить запас хода до 200 км.
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