Берн, , 11:48 — REGNUM Британская компания McLaren в Женеве провела в онлайн-режиме премьеру лимитированной модели McLaren 765LT. Об этом сообщается на сайте автопроизводителя.

Отмечается, что всего будет собрано 765 единиц данного авто. Старт продаж спорткара планируется на сентябрь текущего года.

В качестве силового агрегата у новинки установлен четырехлитровый Twin-Turbo V8 McLaren мощностью 755 «лошадей», который работает в связке с 7-скоростной трансмиссией с двойным сцеплением.

Такой силовой агрегат позволяет разогнаться автомобилю с 0 до 100 км/ч за 2,8 секунды. Такого результата удалось достичь за счёт того, что новинка стала легче актуального купе McLaren 720S на 80 кг.

Ранее британское автоателье Novitec представило комплект аэродинамических доработок N-Largo для суперкара McLaren 720S Spider, который позволяет McLaren 720 Spider набирать «сотню» за 2,7 с, что на 0,2 с быстрее базовой вариации.

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