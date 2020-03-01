Солт-Лейк-Сити, США, , 16:23 — REGNUM Американская компания Northrop Grumman успешно завершила статические огневые испытания двигателей второй ступени разрабатываемой ракеты-носителя OmegA, сообщает пресс-служба компании.

Последний этап испытаний был проведён на базе Northrop Grumman в штате Юта. Твердотопливный двигатель проработал около 140 секунд, планируется, что именно столько времени будут действовать двигатели второй ступени во время предстоящих запусков. В Northrop Grumman отметили, что эти испытания помогли американской промышленности приблизиться к отказу от использования российских ракетных двигателей РД-180.

Разработка ракеты-носителя OmegA частично финансируется военно-воздушными силами США. Планируется, что эта ракета будет использоваться для запуска не только коммерческих, но и военных спутников. Первый пуск ракеты-носителя OmegA запланирован на весну 2021 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае 2019 года в Northrop Grumman заявили об успешном испытании двигателей первой ступени ракеты-носителя OmegA.