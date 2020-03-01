Берлин, , 15:43 — REGNUM Американская компания Tesla расчистила от деревьев площадку под строительство завода в коммуне Грюнхайде в Германии, сообщает Electrek.

Вырубка деревьев под строительство первого завода Tesla в Европе приостанавливалась из-за протестов экологических активистов. При этом американской компании необходимо было завершить расчистку участка до марта, так как местное законодательство запрещает проводить вырубку леса в период гнездования птиц.

Сообщается, что к 29 февраля Tesla успела полностью расчистить площадку первого этапа строительства площадью около 90 га. Расчистка участка для строительства второй очереди площадью 63 га будет произведена позже.

Напомним, компания Tesla планирует запустить завод по производству электромобилей в коммуне Грюнхайде под Берлином в середине 2021 года. Расчётная мощность завода составляет более полумиллиона автомобилей в год.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 февраля активисты экогруппы Baumpirat: innen заявили, что помешают компании Tesla вести вырубку деревьев, устроив акции на месте строительства завода.

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