Сан-Франциско, США, , 14:35 — REGNUM Жертвы вирусов-вымогателей выплатили киберпреступникам более $140 млн за последние шесть лет, чтобы восстановить доступ к повреждённым данным, заявил представитель Федерального бюро расследований США на конференции RSA 2020. Об этом сообщает MSPowerUser.

Компьютерный вирус Santeri Viinamäki

В конференции RSA 2020 в Сан-Франциско, посвящённой вопросам информационной безопасности, приняли участие представители ФБР. На одной из сессий мероприятия специальный агент ФБР Джоэл ДеКапуа представил статистику по доходам хакеров, занимающихся разработкой вирусов-вымогателей.

Вредоносное программное обеспечение этого типа ограничивает доступ к данным на заражённом устройстве (как правило, зашифровывая эту информацию). За восстановление повреждённой информации злоумышленники требуют выкуп. Обычно для таких операций используются криптовалюты.

Представитель ФБР рассказал, что по оценкам бюро, за последние 6 лет хакеры получили не менее $140 млн от жертв вирусов-вымогателей. Он отметил, что большинство компаний предпочитает не освещать подобные инциденты, поэтому общая сумма выплат может быть гораздо выше.

ДеКапуа добавил, что самым «прибыльным» вирусом-вымогателем стал Ryuk, разработчики которого получили не менее $61 млн. Хакеры, создавшие вирусы Crysis и Bitpaymer, получили около $24,5 млн и 8 $млн соответственно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2018 году ФБР зафиксировало в США 1493 случая кибератаки с помощью вирусов-вымогателей. Жертвы этих атак выплатили злоумышленникам около $3,6 млн.

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