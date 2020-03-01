Москва, , 12:44 — REGNUM Компания «КосмоКурс» направила в правительство Нижегородской области документы с предварительной оценкой воздействия планируемого космодрома на окружающую среду, заявил генеральный директор компании Павел Пушкин ТАСС.

Эти материалы помогут властям области выбрать участок под строительство частного космодрома. В «КосмоКурсе» отметили, что в заявке указано 14 возможных мест размещения стартового комплекса. Пушкин добавил, что компания проводит консультации по строительству космодрома с госкорпорацией «Роскосмос».

"Переговоры идут, просто всё тяжело», — заявил глава «КосмоКурса».

Напомним, «КосмоКурс» планирует организовывать суборбитальные космические полёты для туристов. Для этих запусков компания разрабатывает собственный многоразовый комплекс, состоящий из ракеты-носителя и пилотируемого аппарата. Первый испытательный запуск с экипажем ожидается не ранее 2025 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале в «КосмоКурсе» заявили о начале испытаний системы зажигания разрабатываемого ракетного двигателя.

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