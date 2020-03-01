Лонг-Бич, США, , 12:39 — REGNUM Американская аэрокосмическая компания Relativity Space перенесёт штаб-квартиру и производственную площадку на новый объект в городе Лонг-Бич. Об этом сообщает Space.com.

Прежде штаб-квартира и производство Relativity Space также находилось в штате Калифорния, но было расположено вблизи города Лос-Анджелес. На новой площадке в городе Лонг-Бич Relativity Space планирует запустить производство разрабатываемой ракеты-носителя Terran 1.

Эти ракеты изготавливаются с помощью крупнейшего в мире 3D-принтера для металлов Stargate. Данная установка также была построена в Relativity Space. Планируется, что методом 3D-печати будет изготавливаться до 95% комплектующих Terran 1, включая ракетные двигатели.

Для запусков разрабатываемых ракет-носителей будет использоваться стартовый комплекс LC-16 американского военного космодрома на мысе Канаверал. Relativity Space подписала соответствующее соглашение с ВВС США в январе 2019 года. Планируется, что первый испытательный запуск будет произведён до конца 2020 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года Relativity Space подписала коммерческий контракт на запуск спутника компании Telesat с помощью ракеты-носителя Terran 1. Этот пуск запланирован на 2021 год.