Вашингтон, , 11:33 — REGNUM Американская компания Intel вновь начнёт производство центральных процессоров на заводе в Коста-Рике, сообщает ComputerBase со ссылкой на пресс-службу компании.

Процессоры Intel производились и тестировались в Коста-Рике с 1997 года. В 2014 году компания решила свернуть производство в этой стране, оставив там научно-исследовательский центр. После этого основные производственные и испытательные центры Intel были сконцентрированы в Китае, Вьетнаме и Малайзии.

В 2020 году компания вновь начнёт производить и тестировать центральные процессоры в Коста-Рике. Запуск производства будет производиться поэтапно. Первыми с конвейера в Коста-Рике сойдут 14-нм процессоры Xeon. Ожидается, что первый этап производства будет запущен в апреле, второй — в августе 2020 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2019 года Intel заказала производство 14-нм центральных процессоров у южнокорейской компании Samsung Electronics.

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