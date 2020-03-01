Чикаго, США, , 11:15 — REGNUM Американская компания Boeing введёт более строгие правила разработки и тестирования программного обеспечения для своих систем после неудачного испытания космического корабля Starliner, заявил вице-президент Boeing и программный менеджер Starliner Джон Малхолланд. Об этом сообщает SpaceNews.

На брифинге в офисе Boeing Малхолланд рассказал о работе комиссии, занимающейся анализом неудачного испытания космического корабля Starliner в декабре 2019 года. Представитель Boeing отметил, что компания продолжит расследование, однако уже сейчас принято решение о более тщательном тестировании программного обеспечения.

«Мы собираемся ужесточить требования к системному проектированию и разработке программного обеспечения», — подчеркнул Малхолланд.

Представителю Boeing был задан вопрос о необходимости повторного испытательного запуска без экипажа, однако Малхолланд уклонился от ответа. Он отметил, что пока «слишком рано» говорить об этом, подчеркнув, что окончательное решение будет принимать NASA.

Напомним, компания Boeing разрабатывает космический корабль Starliner в рамках контракта с американским аэрокосмическим агентством NASA. Планируется, что этот корабль будет использоваться для доставки астронавтов на Международную космическую станцию.

Первый запуск корабля Starliner был произведён 20 декабря 2019 года с помощью ракеты-носителя Atlas V. Программа испытательного полёта, проходившего в беспилотном режиме, предусматривала стыковку с орбитальной станцией.

При выходе корабля на опорную орбиту возник сбой в работе бортового оборудования. Из-за этого специалисты Boeing и NASA изменили программу испытаний и корабль Starliner вернулся на Землю без стыковки с МКС.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 февраля в NASA представили предварительные результаты работы комиссии, изучающей обстоятельства неудачного испытания корабля Starliner. Комиссия установила, что сбой в работе программного обеспечения мог привести к потере космического корабля без вмешательства специалистов из наземного центра.