Ватикан, , 10:38 — REGNUM Папа Римский Франциск поддержал инициативу американских компаний Microsoft и IBM по выработке этических норм в сфере технологий искусственного интеллекта. Об этом сообщает Reuters.

Для обсуждения этических проблем использования новых технологий в Ватикане была организована конференция «Призыв к этике в сфере искусственного интеллекта». В мероприятии приняли участие боле 450 философов, богословов, а также представители крупнейших технологических компаний, включая президента Microsoft Брэда Смита и исполнительного вице-президента IBM Джона Келли.

Папа Римский Франциск не смог лично принять участия в конференции, но представители Ватикана зачитали его послание. Глава католической церкви предупредил об опасностях неконтролируемого использования новых технологий. Он отметил, что использование технологий искусственного интеллекта, например, для распознавания лиц, приводит к росту неравенства.

«Знания и богатство накапливаются в нескольких руках с серьёзными рисками для демократических обществ… Эта асимметрия, благодаря которой немногие знают всё о нас, а мы ничего о них не знаем, притупляет критическое мышление и сознательную свободу», — подчеркнул папа Франциск.

По итогам мероприятия был подписан совместный документ, в котором участники конференции призвали к выработке новых форм регулирования, которые должны обеспечить соблюдение этических принципов в сфере передовых технологий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 февраля стало известно, что папа Римский Франциск пропустил несколько мероприятий из-за недомогания.