Париж, , 10:34 — REGNUM Генеральный директор Европейского космического агентства (ЕКА) Ян Вернер объявил, что покинет свой пост после истечения очередного срока полномочий. Обращение опубликовано на сайте ЕКА.

Вернер развеял слухи о возможном продлении своих полномочий на очередной срок. Он отметил, что в 2021 году ему исполнится 67 лет, поэтому пришло время «передать дело молодому лидеру».

«Я все еще инженер-строитель и очень хочу быть активным, снова сосредоточившись в первую очередь на преподавании и проведении собственных исследований», — объяснил глава ЕКА.

Генеральный директор ЕКА отметил, что не смог реализовать всего, что хотел на 100%, однако доволен проделанной работой. Вернер заявил, что в ближайшие годы агентство активно займётся изучением Луны и Марса, а также будет развивать международное сотрудничество.

Срок действия полномочий Вернер на посту главы ЕКА истекает в июле 2021 года. Он возглавляет агентство с 2015 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2019 года Совет Европейского космического агентства утвердил бюджет в размере 14,4 млрд евро на следующие пять лет. В ЕКА отметили, что этот бюджет стал рекордным за все годы деятельности агентства.