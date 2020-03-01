Вашингтон, , 09:21 — REGNUM Федеральная комиссия по связи США (FCC) предложила взыскать более $200 млн с нескольких операторов связи из-за систематических утечек информации о местоположении клиентов этих компаний. Об этом сообщает Reuters.

В 2018 году FCC установила, что несколько операторов сотовой связи в США предоставляли сторонним компаниям данные о местоположении пользователей в режиме реального времени. Расследование этого случая продолжалось более полутора лет, после ведомство представило его результаты.

Федеральная комиссия по связи США предложила наложить штраф на следующих операторов: T-Mobile US (около $91 млн), AT & T ($57 млн), Verizon Communications ($48 млн) и Sprint Corp ($12 млн). Операторы могут оспорить это решение в течение 30 дней.

Представители T-Mobile US уже заявили, что не согласны с наложенным штрафом. В компании признали, что её программа-агрегатор местоположений использовалась ненадлежащим образом сторонними лицами, однако в T-Mobile US быстро устранили эту проблему.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале компания Google объявила о предстоящем изменении правил размещения приложений в сервисе Play Store. В скором времени приложениям этого сервиса будет запрещён сбор данных о местоположении пользователей в фоновом режиме.

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