Лонг-Бич, США, , 08:53 — REGNUM Сборочно-командное судно Sea Launch Commander плавучего космодрома «Морской старт» вышло из порта Лонг-Бич в США и направилось в порт Славянка в Приморском крае. Об этом свидетельствуют данные портала мониторинга местоположения морских судов VesselFinder.

Планируется, что судно прибудет в российский порт 16 марта. Переход осуществляется под флагом Либерии.

Построенный международным консорциумом космодром «Морской старт» был выкуплен в 2016 году российской компанией S7 Space. В 2019 году было принято решение о перебазировании морской платформы для космических запусков из США в Россию.

Ожидается, что все составные части плавучего космодрома прибудут на территорию Славянского судоремонтного завода в Приморском крае до конца марта. После этого российские специалисты проведут обслуживание плавучего космодрома и установят на него новое оборудования.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 февраля в порту Лонг-Бич на судно Xin Guang Hua была погружена пусковая платформа Odyssey космодрома «Плавучий старт».

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