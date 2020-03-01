Пекин, , 07:46 — REGNUM Китайская компания Huawei выпустила бета-версию поискового приложения для мобильных устройств Huawei Search, сообщает HuaweiCentral.

Новое приложение станет частью платформы Huawei Mobile Services, которая разрабатывается в качестве замены магазину приложений Google Play Store. В настоящее время приложение находится в стадии тестирования, поэтому оно не добавлено в магазин AppGallery, но может быть загружено со сторонних сервисов.

Huawei Search поддерживает такие функции как быстрый поиск, просмотр виджетов и новостных лент. Результаты поиска также можно сортировать по категориям «Видео», «Новости» и «Изображения».

Напомним, в мае 2019 года правительство США запретило американским компаниям сотрудничать с Huawei без получения специальной лицензии. Из-за этого китайскому производителю пришлось отказаться от использования сервисов Google на своих мобильных устройствах и интенсифицировать разработку собственных аналогов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале в службе технической поддержки Google заявили, что сервисы американской компании продолжат поддерживаться на всех устройствах Huawei, выпущенных до 16 мая 2019 года.

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