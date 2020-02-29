Москва, , 15:16 — REGNUM Старт ракеты-носителя «Союз-2.1б» с пакетом спутников британской компании OneWeb с космодрома «Байконур» запланирован на 21 марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в отрасли.

По данным издания, вывоз ракеты космического назначения на стартовый комплекс назначен на 18 марта, запуск — на 21 марта в 20:07 по московскому времени. Пуск будет производиться со стартовой площадки №31.

Напомним, британская компания OneWeb формирует спутниковую группировку для предоставления услуг широкополосного доступа к сети интернет. Планируется, что основная часть орбитальной группировки будет создана после 20 запусков с использованием российских ракет-носителей серии «Союз».

Коммерческие запуски в интересах OneWeb будут производиться с российских космодромов «Байконур» и «Восточный», а также со стартового комплекса «Куру» во французской Гвиане. На 2020 год запланировано 10 запусков, первый из которых состоялся 7 февраля на космодроме «Байконур».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 февраля пакет из 34 спутников OneWeb был отправлен с завода компании во Флориде на космодром «Байконур».

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