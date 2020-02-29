Сеул, , 14:20 — REGNUM Компания Samsung Display представила новый OLED-дисплей для смартфонов с минимальным в отрасли уровнем излучения синего света. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Швейцарская компания SGS выдала Samsung Display сертификат, подтверждающий, что новый дисплей на органических светодиодах излучает менее 6,5% HEV-излучения. Этот свет видимого спектра диапазоне от 400 до 500 нм, известный как голубой или синий свет, считается вредным для зрения и кожи человека.

В южнокорейской компании отмечают, что этот показатель является минимальным по отрасли. Во флагманских смартфонах Samsung 2019 года использовались OLED-дисплеи, излучающие 7,5% синего света.

Вице-президент по мобильным технологиям Samsung Display Джи-хо Баек отметил, что качество дисплеев мобильных устройств становится особенно важным в связи с внедрением связи нового поколения 5G.

«5G расширяется в быстро коммерциализированную экосистему, где потребители могут подключаться к потоковым услугам вещания формата 4K и 8K, облачному игровому контенту и информационно-развлекательным сетям, увеличивая использование мобильных устройств повсюду», — подчеркнул представитель Samsung.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе стало известно о планах Samsung Display по строительству завода по производству дисплеев в Индии. Южнокорейская компания намерена инвестировать в этот проект около $500 млн.

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