Остин, США, , 13:27 — REGNUM Прототип разрабатываемого космического корабля Starship был уничтожен при взрыве в ходе испытаний на площадке американской компании SpaceX в штате Техас. Прямая видеотрасляция с испытательной площадки велась на YouTube-канале LabPadre.

Взрыв произошёл 28 февраля около 22:00 по местному времени (07:00 29 февраля по московскому времени). Сообщений о пострадавших или выбросе вредных химических веществ не поступало.

Ранее в SpaceX сообщали, что в ходе этих испытаний баки прототипа корабля Starship под названием SN1 будут заполнены криогенной жидкостью. В ноябре 2019 года в ходе аналогичного испытания при взрыве был уничтожен другой прототип корабля Starship — MK1.

Напомним, компания SpaceX разрабатывает корабль Starship и сверхтяжёлую ракету-носитель для пилотируемых полётов за пределы околоземной орбиты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 ноября 2019 года генеральный директор компании «КосмоКурс» Павел Пушкин предположил, что причиной взрыва при испытании прототипа Starship могла стать низкое качество сварных швов.

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