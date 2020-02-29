Москва, , 12:29 — REGNUM Планировавшийся на февраль запуск спутника навигационной группировки ГЛОНАСС с космодрома «Плесецк» перенесён на май, 29 февраля сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

По данным издания, в ходе предстоящего запуска ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» на околоземную орбиту будет выведен спутник третьего поколения серии «Глонасс».

Гарантированный срок активного существования спутников «Глонасс-К» составляет 10 лет. Для аппаратов предыдущих поколений — «Глонасс» и «Глонасс-М» — этот показатель составлял 3 и 7 лет соответственно.

Также спутники третьего поколения отличаются повышенной точностью навигационных определений. При этом при производстве аппаратов «Глонасс-К» не используется комплектующих импортного производства, тогда как в спутниках «Глонасс-М» применялись французские приборы.

Первый экспериментальный спутник «Глонасс-К» был запущен в 2011 году, второй — в 2014. В предстоящем запуске будет использоваться доработанный спутник третьего поколения в модификации «Глонасс-К2».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 января был введён в эксплуатацию спутник «Глонасс-М» №759, запущенный в декабре 2019 года.