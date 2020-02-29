Вашингтон, , 11:22 — REGNUM Американская компания Apple разрабатывает клавиатуру для планшетных компьютеров iPad со встроенной сенсорной панелью. Об этом сообщает The Information со ссылкой на источники в отрасли.

По данным издания, новая клавиатура с трекпадом будет производиться на линиях тайваньской Foxconn Technology — крупнейшего подрядчика Apple. Ожидается, что клавиатура со встроенной сенсорной панелью, заменяющей компьютерную мышь, выйдет вместе со следующей версией iPad Pro. Такой шаг приблизит планшетные компьютеры Apple по функциональности к ноутбукам.

Операционная система iPadOS уже имеет поддержку поддержку мыши, однако активация этой функции возможна только через специальное меню. Предполагается, что вместе с новой клавиатурой компания Apple обновит и программное обеспечение для планшетов, расширив поддержку компьютерной мыши и сенсорных панелей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе Apple возобновила сотрудничество с британской компанией Imagination Technologies, разрабатывавшей графические ускорители для планшетов iPad и смартфонов iPhone.