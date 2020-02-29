Берн, , 11:04 — REGNUM Первая партия из 50 автомобилей Hyundai H2 Xcient начнёт доставку грузов в Швейцарии в марте, сообщает Reuters.

18-тонные экологически чистые автомобили будут использоваться для доставки грузов группы из 20 компаний, включая производителя молочных продуктов Emmi и сеть продуктовых магазинов Coop. К 2025 году Hyundai рассчитывает поставить в Швейцарию 1600 грузовых автомобилей на водородном топливе.

В Hyundai отметили, что в автомобили на водородном топливе могут выдержать конкуренцию с традиционными дизельными грузовиками только при поддержке правительства. В компании рассчитывают, что государственные программы, направленные на снижение вредных выбросов в атмосферу, помогут добиться широкого распространения водородных автомобилей. Южнокорейский автопроизводитель делает большую ставку на эту технологию — к 2030 году компания планирует инвестировать в производство водородных автомобилей и топливных элементов $6,7 млрд.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале в компания Anglo American рассказали о ведущейся разработке карьерного грузовика массой 290 тонн, который станет самым большим автомобилем на водородном топливе. Планируется, что эти грузовики начнут использоваться на руднике Могалаквене в провинции Лимпопо Южно-Африканской республики в конце 2020 года.

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