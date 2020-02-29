Москва, , 10:04 — REGNUM Компания «КосмоКурс» планирует завершить испытания системы зажигания двигателя разрабатываемой ракеты в течение двух месяцев, заявил генеральный директор российской организации Павел Пушкин ТАСС.

Пушкин рассказал, что испытания системы зажигания будут проводиться на базе компании в Подмосковье. Планируется, что этот этап будет завершён за полтора месяца. В конце лета 2020 года в «КосмоКурсе» рассчитывают перейти к огневым испытаниям разрабатываемого двигателя.

Напомним, компания «КосмоКурс» разрабатывает космический комплекс для организации суборбитальных туристических полётов. Для проведения этих запусков компания планирует построить стартовый комплекс в Нижегородской области, который станет первым частным космодромом в России. Запуск в пилотируемом режиме состоится не ранее 2025 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале генеральный директор «КосмоКурса» Павел Пушкин заявил, что компания подготовила документы на участок под строительство космодрома, которые будут поданы в правительство Нижегородской области.

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