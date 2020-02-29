Владивосток, , 10:03 — REGNUM Малые корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) продолжают отрабатывать в море тактику ведения морского боя в рамках курсовой задачи К-2. О учебно-боевых стрельбах, проведённых ракетными катерами Приморской флотилии разнородных сил Р-297 и Р-298, 29 февраля сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Учения проходили в заливе Петра Великого. Для обозначения воздушного нападения использовались противолодочные самолёты Ил-38Н, которые осуществили сброс парашютных мишеней, своевременно обнаруженных и уничтоженных артиллерийским огнём из установок АК-176. Эти же артсистемы были применены экипажами для стрельб по буксируемым мишеням, имитирующим надводные корабли условного противника, и макетам морской плавающей мины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее тактику ведения морского боя одиночным кораблём успешно отработал Малый противолодочный корабль МПК-82 из состава соединения кораблей охраны водного района Войск и сил на Северо-востоке России.

На учебном полигоне вблизи побережья Камчатки экипаж МПК провёл учение по противовоздушной обороне в рамках сдачи курсовой задачи К-2. А на следующем этапе, в Авачинском заливе, корабль успешно провёл серию артиллерийских стрельб по надводному кораблю условного противника, который имитировался буксируемой мишенью.

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