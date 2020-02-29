Вашингтон, , 09:37 — REGNUM Компания Google работает над введением пробной версии облачного игрового сервиса Stadia, сообщает портал 9to5google.

27 февраля вышло новое обновление сервиса Google Stadia — в версии 2.7 было внесено несколько небольших изменений пользовательского интерфейса. Специалисты проанализировали программный код представленного обновления и обнаружили, что в Google работают над несколькими новыми функциями.

Некоторые строки кода свидетельствуют о том, что у сервиса появится бесплатная пробная версия. Предполагается, что пробный период Stadia Base составит один месяц. Также в коде найдено свидетельство разработки функции прямой трансляции видеоигры на сервисе YouTube. О возможности введения подобной функции представители Google рассказывали в марте 2019 года на конференции разработчиков видеоигр GDC.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале в компании Nvidia заявили, что пробную версию облачного игрового сервиса GeForce Now загрузило более 1 млн игроков.

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