Вашингтон, , 09:09 — REGNUM Смартфоны iPhone XR, iPhone 11 и Galaxy A50 стали самыми популярными моделями 2019 года. Об этом свидетельствует отчёт исследовательской компании Counterpoint Research, опубликованный на сайте организации.

Согласно отчёту, в 2019 году на долю iPhone XR от американской компании Apple пришлось 3% от общего объёма глобальных поставок смартфонов. Также в пятёрку по популярности вошли модели iPhone 11 (2,1% от общего объёма поставок), Galaxy A50 (1,8%) и Galaxy A10 (1,7%) от Samsung и OPPO A5 (1,3%).

Наибольшей популярностью смартфоны от Apple пользовались в Северной Америке. В этом регионе на долю модели iPhone XR пришлось 12% от общего объёма поставок.

Во всех остальных регионах мира эта модель уступила по популярности смартфонам других производителей. Так, в Южной Америке и Африке самым популярным смартфоном стал Samsung Galaxy A10, в Европе — Samsung Galaxy A50.

Жители Китая чаще всего выбирали OPPO A5 от местного производителя. В остальных странах Азии самым популярным смартфоном стала другая модель OPPO = A5s.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года специалисты группы «М.Видео-Эльдорадо» заявили, что самым продаваемым смартфоном по итогам года в России стала модель Galaxy A50 от Samsung.