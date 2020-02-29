Циолковский, Амурская область, , 08:50 — REGNUM Партию из четырёх разгонных блоков «Фрегат» приняли специалисты космодрома «Восточный» в Амурской области, сообщает пресс-служба АО «ЦЭНКИ».

Полученная партия стала самой крупной единовременной поставкой разгонных блоков на «Восточный». Специалисты разместили «Фрегаты» на складе блоков технического комплекса космодрома. Планируется, что подготовка полученных блоков к запускам будет начата в марте.

В монтажно-испытательном корпусе «Восточного» уже находится пять ракет-носителей «Союз-2.1б», три из которых собраны в пакеты. Эти ракеты будут использоваться для коммерческих запусков в интересах британской компании OneWeb.

Напомним, разгонные блоки «Фрегат» применяются для выведения спутников на геостационарную орбиту. Они также использовались при предыдущих запусках спутников OneWeb.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе исполнительный директор компании-оператора космических запусков Arianespace Стефан Исраэль рассказал, что в 2020 году планируется проведение 10 запусков ракет-носителей «Союз» со спутниками OneWeb. Эти запуски будут производиться с российских космодромов «Байконур» и «Восточный», а также со стартового комплекса «Куру» во французской Гвиане.