Москва, 29 февраля 2020, 07:27 — REGNUM Пилотируемый корабль «Союз МС-16» расконсервирован и установлен в стенд для проведения начального этапа подготовки к запуску 28 февраля, сообщает пресс-служба Роскосмоса.
Специалисты космодрома «Байконур» начали автономные испытания корабля. На стенде будет проверено бортовое оборудование, а также проведён контроль герметичности судна.
Корабль «Союз МС-16» доставит на Международную космическую станцию двух российских космонавтов и астронавта американского аэрокосмического агентства NASA. В Роскосмосе отметили, что впервые для запуска пилотируемого корабля будет использоваться ракета-носитель «Союз-2.1а».
Запуск предыдущих кораблей серии «Союз» проводился с ракетами-носителями «Союз-ФГ». В системе управления ракет этого типа использовались компоненты, производимые на Украине. Все компоненты ракет-носителей «Союз-2.1а» производятся российскими предприятиями.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 февраля в Роскосмосе заявили об изменении состава экипажа корабля «Союз МС-16». По медицинским показаниям члены основного экипажа Андрей Бабкин и Николай Тихонов были заменены на Анатолия Иванишина и Ивана Вагнера.
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