Вашингтон, , 06:40 — REGNUM Американский истребитель F-35 не получит ни единого шанса в бою против дистанционно управляемого беспилотника, написал 29 февраля основатель аэрокосмической компании SpaceX Илон Маск на своей странице в Twitter.

По мнению Маска, беспилотный истребитель получит максимум преимуществ, если его технические возможности будут дополнены автономией.

«У F-35 не было бы никаких шансов против него», — считает предприниматель.

F-35 — истребитель пятого поколения, выпускаемый компанией Lockheed Martin. Самолёт был принят на вооружение США в 2015 году с многолетней задержкой. Он стал самым дорогим военным самолетом США в истории.

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