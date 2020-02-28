Вашингтон, , 20:50 — REGNUM Компания Lockheed Martin успешно защитила свой проект будущей гиперзвуковой ракеты AGM-183A, также известный под обозначением ARRW (Air-launched Rapid Response Weapon), сообщает 28 февраля пресс-служба компании.

Речь идёт о разработке проекта перспективной гиперзвуковой ракеты по заказу ВВС США.

Согласно контракту между ВВС США и компанией Lockheed Martin, гиперзвуковая ракета воздушного базирования должна быть создана к 2021 году, а в 2022 году должна быть пригодна к опытно-боевому дежурству.

Подробности проекта не раскрываются, однако известно, что ракета будет иметь твердотопливный двигатель и отделяемый гиперзвуковой планирующий боевой блок, способный развивать скорость не менее 5 Махов.

Как сообщало ИА REGNUM, в первых числах февраля 2020 года одна из программ Lockheed Martin по созданию гиперзвукового оружия была закрыта.

Напомним, на сегодняшний день гиперзвуковое оружие имеет только Россия. В Китае проводятся испытания, обозначаемые Пекином как финальные.

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