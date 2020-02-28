Прага, , 15:40 — REGNUM Чешская компания MW Motors создала электромобиль на базе УАЗ «Хантер». Об этом сообщает портал Motor.

При этом компания поменяла правое расположение руля внедорожника на левое, адаптировав его для стран с левосторонним движением. Сообщается, что продажи автомобиля стартую уже во второй половине 2020 года.

Внешне «Хантер» никак не поменялся. Изменились только его технические характеристики. Так, его оборудовали электродвигателем. Однако остальных подробностей о силовой установке внедорожника пока не сообщается. Известно только, что аккумуляторные батареи будут рассчитаны на 56 до 90 кВт/ч (в зависимости от модификации).

Кроме того, электрифицированный «Хантер» останется полноприводным с понижающей передачей.

Напомним, УАЗ совместно с ООО «Автодом» показали универсальную грузопассажирскую модификацию фургона УАЗ «Профи». Сообщается, что фургон может проехать без дозаправки свыше 1 тыс. км.

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