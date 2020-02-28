Берлин, , 15:02 — REGNUM Немецкий автопроизводитель Volkswagen представил две версии хэтчбека Golf — в плагин-гибридной версии GTE и в дизельной GTD. Об этом сообщается на сайте Motor1.

Обе новинки автопроизводители оснастили модернизированными передними бамперами и светодиодными полосами, подсвечивающими радиаторные решётки моделей. Дизельная версия модели в отличие от плагин-гибридной имеет фирменный значок на крыле. В задней части версии GTD появился стильный бампер, в который вмонтированы двойные патрубки системы выхлопа.

Что касается версии GTE, то она снабжена стандартным задним бампером с прикреплёнными к нему фальшивыми трапециевидными патрубками.

В салоне обеих версий автомобиля есть виртуальная приборная панель и информационно-развлекательная система с дисплеем размером 10 дюймов.

Кресла в авто имеют клетчатый узор, а спортивный мультируль обтянут кожей.

Напомним, в прошлом году в РФ было произведено 214 тыс. машин Volkswagen Group, что на 7% больше, чем в 2018 году.

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