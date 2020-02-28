Москва, , 14:30 — REGNUM Ученик одной из московских школ создал уникального робота для лечения сельскохозяйственных культур. Об этом рассказали в эфире mosobr.tv.

Робот носит название «Тигр», изобретатель — Георгий Бондарь, учащийся московской школы №354 им. Д.М. Карбышева.

«Это агро-бот, и его основной задачей является перемещение по полю и наблюдение за растениями. Робот определяет заражённые растения с помощью нейронной сети, подбирает лекарства и доставляет его в конкретную точку», — рассказал Георгий.

Аппарат стал победителем IV научно-практической конференции «Инженеры будущего».

Изобретение похвалил руководитель департамента образования и науки города Москвы Исаак Калина и вручил школьнику и его учителю «небольшие сувениры».