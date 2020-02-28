Берлин, , 14:22 — REGNUM Немецкое тюнинг-ателье Brabus представило мощный внедорожник 800 Adventure XLP. Об этом сообщается на сайте AutoTalk.in.

Новинка будет представлена в марте на автомобильном салоне в Женеве. За основу внедорожника взят немецкий автомобиль Mercedes-AMG G63. К кузову автомобиля тюнеры добавили грузовую платформу, превратив машину в пикап.

Кроме того, был доработан 789-сильный мотор V8 твин-турбо объёмом 4 л. Максимальная скорость авто составляет 210 км/ч. От 0 до 100 км/ч вседорожник набирает всего за 4,8 с.

«Обута» модель в 22-дюймовые шины повышенной проходимости. Также специалисты ателье оснастили автомобиль портальными осями.

Приятным дополнением к внедорожнику стал беспилотник Wingcopter.

Напомним, организаторы автомобильного салона в Женеве попросили пройти его участников медицинский осмотр на предмет заболевания пневмонией, вызванной новым коронавирусом COVID-19.

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