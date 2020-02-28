Пекин, , 14:05 — REGNUM Китайский бренд Geely продемонстрировал кросс-купе FY11 (Xingyue) в исполнении Phantom Knight Limited Edition. Об этом сообщается на сайте NJcar.

Новинка является самой премиальной моделью среди кроссоверов марки, кроме того она позиционируется как конкурент BMW X4.

Кузов автомобиля окрашен в цвет «Arthur Blue». При этом его крыша окрашена в чёрный цвет и имеет панорамный люк.

Новое исполнение модели FY11 укомплектовано светодиодной оптикой, видеокамерами кругового обзора и аэродинамическим обвесом.

Автомобиль оснащён адаптивным круиз-контролем, помощниками, которые отвечают за контроль «слепых» зон и удержание в полосе движения. Кроме того, в машине есть система предотвращения от столкновений.

Платформа машины создана специалистами Geely совместно с инженерами шведской компании Volvo.

В качестве агрегата кросс-купе имеет 238-сильный турбированный мотор от Volvo объёмом 2 л. Двигатель сочетается с 7-скоростным «роботом» с двумя сцеплениями и передним приводом. За доплату можно приобрести авто с приводом 4×4.

Модели FY11 в новом исполнении появятся в китайских дилерских центрах уже в марте текущего года.

Ранее стало известно, что компания Geely инвестирует порядка 370 млн юаней (около 3 млрд рублей) в разработку машин с антивирусной защитой.

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