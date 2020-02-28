Берлин, , 13:43 — REGNUM Дизайнеры из подразделения Porsche Exclusive создали карбоновый пакет SportDesign для модели электрокара Taycan Turbo. Об этом 28 февраля сообщает Motor1.

Новый пакет сделал авто более стильным и динамичным.

Аэродинамические характеристики обновлённого электромобиля были улучшены благодаря вставкам из углеволокна. Автомобиль выделяется спойлерами на бамперах и иными боковыми юбками, которые придают Taycan Turbo еще более спортивный вид.

Автопроизводители снабдили машину колесными дисками Exclusive Design из кованого и фрезерованного углеволокна. Размер дисков — 21 дюйм. Карбоновые детали также можно встретить и в салоне электромобиля. Однако информации об оснащении внутреннего пространства авто мало. Известно только, что теперь в качестве дополнительной опции доступны карбоновые накладки на пороги с матовым покрытием.

Ранее электрокар Porsche Taycan побил рекорд скорости среди электрокаров на стандартной дистанции 402 м. Автомобиль преодолел дистанцию за 10,47 с, а его максимальная скорость составила 209,81 км/ч.

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