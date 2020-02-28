Вашингтон, , 13:16 — REGNUM Аукционный дом Mecum выставит на торги масл-кар Dodge Coronet R/T в кузове хард-топ. Об этом сообщается на сайте Carscoops.

Всего было выпущено четыре единицы подобной модели. Ещё 13 моделей Coronet R/T были выпущены в кузове кабриолет.

Данный экземпляр был полностью отреставрирован автогонщиком Диком Лэнди. Покупатель масл-кара получит в комплекте с машиной ещё и пакет документов о ходе реставрации, а также фотоснимки, на которых зафиксирован процесс восстановления автомобиля.

Машина имеет 425-сильный мотор V8 Hemi, который агрегатируется с 4-позиционной механической трансмиссией.

Торги по продаже Dodge Coronet R/T будут проходить с 12 по 17 мая текущего года.

Напомним, на британском аукционе RM Sotheby’s Elkhart в ближайшее время выставят раритетный Toyota 2000GT из ограниченной серии. Всего был изготовлен 351 автомобиль данной модели.

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